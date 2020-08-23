В Евросоюзе озвучили свои планы на Беларусь

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Беларусь не прекращает митинговать против Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину. Об этом в интервью газете Pais рассказал верховный представитель организации по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

По словам Борреля, нельзя сравнивать нынешнюю ситуацию в Белоруссии и ситуацию на Украине в 2013—2014 годах. Как считает чиновник ЕС, жители Украины тогда делали выбор между ориентацией на Европу и ориентацией на Россию. «Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав», — добавил он. «У ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину», — подчеркнул Боррель.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В тот же день по всей стране начались протесты, которые не утихают до сих пор. Рабочие многих предприятий начали забастовку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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