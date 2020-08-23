В Минске участники протестных акций вплотную подошли ко Дворцу Независимости, где, возможно, находится президент Белоруссии Александр Лукашенко. Между тем, там, на территории резиденции главы государства, приземлился вертолет.
«Есть ощущение решающей битвы», — написала в своем telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Она предположила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко находится во Дворце Независимости.
Журналистка отметила, что если сейчас силовики перейдут на сторону протестующих, то те победят. Она считает, что стоит ожидать эвакуации главы республики.
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Провластный белорусский telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором из вертолета выходит Лукашенко с автоматом и в бронежилете. Он находится в окружении военных. В подписи к видео говорится, что Лукашенко прилетел в резиденцию час назад. Подтверждения этим данным пока нет.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в стране. На предприятиях продолжаются забастовки. Лукашенко заявил, что все бастующие предприятия закроют, передает деловая газета «Взгляд». Министерство обороны страны выступило с обращением к протестующим. Они заявили, что в случае нарушения порядка и спокойствия им придется иметь дело с армией.
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