Челябинская полиция задержала малолетнего агитатора Фото: читатель URA.RU

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Челябинская полиция задержала несовершеннолетнего, расклеивавшего листовки с агитацией за кандидата в заксобрание области от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. По этому факту составлен административный протокол, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

«В воскресенье жители дома по улице Чайковского увидели малолетнего расклейщика агитации и возмутились. Обратились в полицию. Школьника увезли в Курчатовский райотдел. Туда вызвали его родителей. Составили протокол по статье 5.11 КоАП РФ (привлечение к агитации несовершеннолетнего)», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску воздержались от комментариев. Ларин заявил, что не привлекал малолетних агитаторов. «Расклейкой у нас занимаются либо совершеннолетние по договору, либо специализированная фирма. Будем разбираться, как у несовершеннолетнего оказались листовки… На прошлой неделе у одного из наших расклейщиков отобрали пакет с агитационным материалом и личными вещами. По этому случаю мы написали заявление в полицию», — сказал кандидат.

Статья 5.11 КоАП РФ предполагает штраф для граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей. Для на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей. Для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. В Калининском округе №12, кроме Ларина, баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР) и Виктор Фрицлер (КПРФ).