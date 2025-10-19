На трассе Южноуральск — Магнитогорск ввели реверсивное движение
На 82 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск ведутся ремонтные работы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На автодороге Южноуральск — Магнитогорск идут ремонтные работы и введено реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.
«Ремонтные работы начались на 82-м километре трассы — специалисты меняют барьерное ограждение. Для обеспечения проезда на этом участке дороги организовано реверсивное движение. Это означает, что одна полоса будет поочередно использоваться для движения транспорта в обоих направлениях. Порядок проезда регулируется специальным реверсивным светофором, сигналам которого необходимо четко следовать», — говорится в заявлении ГАИ по региону.
Дорожные службы призывают водителей к повышенной внимательности. При подъезде к ремонтируемому участку важно соблюдать дистанцию, не превышать скорость и воздержаться от рискованных маневров. Автомобилистов заранее благодарят за понимание и призывают соблюдать ПДД для безопасности всех участников движения.
