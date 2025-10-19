Ориониды 2025: где и когда увидеть самый яркий и быстрый метеоритный дождь осени
В ночь на 21 октября россиян ждет яркое астрономическое явление
Осенью 2025 года небо вновь подарит одно из самых эффектных зрелищ — метеорный поток Ориониды. Его пик придется на ночь с 20 на 21 октября, когда в ясную безлунную ночь можно будет увидеть до 20 метеоров в час. В этом году наблюдатели получат редкий подарок: максимум активности совпадет с новолунием, что создаст идеальные условия для просмотра. Где и когда увидеть метеоритный поток Ориониды — в материале URA.RU.
Что такое Ориониды
Ориониды — это метеорный поток, возникающий, когда Земля проходит через след, оставленный кометой Галлея (1P/Halley). Эта легендарная комета возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет, и именно ее частицы ежегодно сгорают в атмосфере, создавая ослепительные вспышки.
Комета Галлея порождает не один, а два потока: весенние Эта-Аквариды и осенние Ориониды
Активность потока начинается 2 октября и длится до 7 ноября, но наибольшее количество метеоров можно увидеть именно 21 октября. Средняя скорость частиц — около 66 километров в секунду, благодаря чему они оставляют за собой яркие светящиеся следы, которые нередко видны несколько секунд.
Где искать «падающие звезды»
Радиант — точка, откуда, кажется, вылетают метеоры, — расположен в созвездии Ориона, недалеко от звезды Бетельгейзе. Однако смотреть лучше не прямо на радиант, а в область неба примерно на 45–90 градусов от него — так метеоры будут казаться длиннее и ярче.
Метеорный поток Ориониды — это ежегодный звездопад, названный в честь созвездия Орион
Ориониды видны в обоих полушариях, но особенно четко — в северных широтах. Лучшее время наблюдений — с полуночи до рассвета, когда Орион поднимается высоко над горизонтом. Чтобы ориентироваться на небе, можно использовать астрономические приложения, которые покажут, где находится радиант именно в вашем регионе.
Как подготовиться к наблюдению
Чтобы увидеть максимум метеоров, важно выбрать место вдали от городских огней — чем меньше светового загрязнения, тем больше звездопадов удастся заметить. Дайте глазам 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, и не используйте яркие экраны.
Для комфортного наблюдения возьмите теплую одежду, термос с чаем и коврик или шезлонг, чтобы можно было удобно смотреть в небо. Не стоит использовать телескоп или бинокль — метеоры движутся слишком быстро, и невооруженный глаз заметит их гораздо лучше.
Выдержку камеры лучше установить от 15 секунд и выше
Фотографам стоит установить камеру на штатив, выбрать широкоугольный объектив и выставить выдержку от 15 секунд и выше — тогда удастся поймать след сразу нескольких метеоров.
Почему стоит увидеть Ориониды в 2025 году
В 2025 году условия для наблюдения будут особенно благоприятными: новолуние избавит небо от лунного света, а поток достигнет наибольшей интенсивности именно в ночь с 20 на 21 октября. Даже из пригородов крупных городов, включая Москву и Екатеринбург, можно будет заметить десятки вспышек за несколько часов.
Метеоры Орионид обычно белого цвета, но иногда приобретают оранжевый, зеленый или голубоватый оттенок. Некоторые из них превращаются в болиды — яркие вспышки, сопоставимые по блеску с планетами. Это зрелище производит сильное впечатление и остается в памяти надолго.
Особенности потока Ориониды
Астрономы отмечают, что активность Орионид из года в год может меняться. Иногда Земля проходит через более плотные участки пылевого шлейфа кометы Галлея, и тогда интенсивность потока возрастает вдвое. Такие годы случаются редко, но специалисты не исключают, что 2025-й может подарить больше метеоров, чем обычно.
Возможно, вы этом году в небе пролетит больше метеоров, чем в прошлом
Кроме того, по мере приближения Земли к максимальной точке потока можно будет наблюдать не только отдельные метеоры, но и настоящие «залпы» звездных вспышек, когда за несколько секунд по небу проносится сразу 3–4 светящиеся линии. Это особенно красиво на фоне темного осеннего неба.
Астрономические события октября
Помимо Орионид, в октябре можно будет наблюдать и другие небесные явления. Так, 29 октября к Солнцу приблизится межзвездная комета 3I/ATLAS — всего третий известный объект, прибывший из-за пределов нашей Солнечной системы. Хотя увидеть ее в день перигелия не удастся, в начале ноября она станет заметна на утреннем небе.
Ориониды 2025 года — лучший шанс увидеть один из самых красивых осенних звездопадов. Быстрые метеоры кометы Галлея осветят небо сотнями коротких вспышек, особенно в ночь новолуния 21 октября. Найдите темное место, наберитесь терпения и смотрите в небо — возможно, именно в этот момент вы загадаете желание, которое обязательно сбудется.
