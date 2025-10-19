Шесть автомобилей попали в массовую аварию в Челябинске
Массовая авария произошла накануне вечером около дома на Молодогвардейцев
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Шесть автомобилей попали в массовую аварию на Северо-Западе. В ДТП есть пострадавший. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
«Участниками вечерней аварии на улице Молодогвардейцев, 48а стали машины разных марок: Toyota RAV4, Lifan, Renault Duster, Skoda Octavia, Suzuki Alto и „двенашка“. За их рулем в момент столкновения находились водители от 20 до 46 лет. Среди них была и 35-летняя женщина», — отмечают в ГАИ города.
В результате инцидента пострадал 34-летний пассажир автомобиля Toyota RAV4. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!