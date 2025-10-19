Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Шесть автомобилей попали в массовую аварию в Челябинске

19 октября 2025 в 14:27
Массовая авария произошла накануне вечером около дома на Молодогвардейцев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть автомобилей попали в массовую аварию на Северо-Западе. В ДТП есть пострадавший. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.

«Участниками вечерней аварии на улице Молодогвардейцев, 48а стали машины разных марок: Toyota RAV4, Lifan, Renault Duster, Skoda Octavia, Suzuki Alto и „двенашка“. За их рулем в момент столкновения находились водители от 20 до 46 лет. Среди них была и 35-летняя женщина», — отмечают в ГАИ города.

В результате инцидента пострадал 34-летний пассажир автомобиля Toyota RAV4. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

