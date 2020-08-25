Автомобиль Максима Муравского подожгли в конце июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля Mercedes-Benz бизнесмена Максима Муравского. При обысках у подозреваемого обнаружили оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В июле в городе Кургане совершен поджог автомобиля Mercedes стоимостью более четырех миллионов рублей, принадлежащего директору крупных рынков областного центра. Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель города Кургана», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчине за это грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, при обыске дома у подозреваемого изъяты две балаклавы, огнестрельное оружие, боеприпасы, несколько сим-карт, пустые бланки для документов и печати. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Автомобиль Муравского сгорел в конце июля возле жилого комплекса «Талисман» в Кургане. Перед возгоранием возле машины был замечен посторонний человек. Предприниматель входит в число учредителей ООО «Новый рынок», которое стало управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок». Собеседники URA.RU предполагали, что поджог связан с деятельностью бизнесмена.

Автомобиль находился возле элитного жилого комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У подозреваемого в поджоге обнаружены оружие и боеприпасы Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области