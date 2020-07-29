Автомобиль марки Mercedes-Benz загорелся накануне возле жилого комплекса «Талисман» в Кургане по улице Яблоневая. Сразу несколько источников URA.RU сообщили, что машина принадлежит бизнесмену Максиму Муравскому. Пожар попал в сводку спасателей.
«Автомобиль 2016 года выпуска. Огнем повреждено переднее правое колесо, моторный отсек. Общая площадь составила один квадратный метр. Предварительная причина — поджог», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС России по Курганской области. Сообщение о возгорании поступило 28 июля на пульт дежурного в 3:34, через 20 минут пожар был полностью ликвидирован.
По сведениям источников, знакомых с ситуацией, и охранников жилого комплекса, которые поделились информацией с журналистом URA.RU, побывавшим на месте происшествия, возле автомобиля перед возгоранием был замечен посторонний человек. Но разглядеть и задержать его не успели. «После того как увидели, что машина горит, достали огнетушитель. Владелец машины был дома. Сбивать огонь ему вышли помогать соседи. Тушили вместе до приезда пожарных», — пояснил охранник.
Несколько осведомленных инсайдеров рассказали URA.RU, что автомобиль принадлежит предпринимателю Максиму Муравскому. В разговоре с агентством бизнесмен сказал, что на момент звонка ему неудобно разговаривать. Позднее на звонок журналиста он не ответил.
Источники предположили, что на бизнесмена таким образом начали оказывать давление в связи с его деятельностью. «Может, кому-то перешел дорогу. Это вполне в стиле разборок времен 90-х годов. Остается надеяться, что конфликт не будет усугубляться. Но движение по разделу сфер влияния в городе наблюдается», — уточнил инсайдер.
По открытым данным, Муравский является учредителем шести компаний. Их деятельность связана с недвижимостью, металлоломом, общественным питанием. Также предприниматель входит в число учредителей ООО «Новый рынок» совместно с бизнесменом Андреем Поповым. Общество стало управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок», которое сейчас готовится к масштабной реконструкции.