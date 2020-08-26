26 августа 2020
25 августа 2020

В Кургане на один день введут сухой закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Купить алкоголь 1 сентября можно будет только в точках общепита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продажа алкоголя в Кургане будет запрещена 1 сентября. В этот день в городе празднуют «День знаний», сообщает пресс-служба администрации Кургана.

«1 сентября 2020 года, в день проведения праздника „День знаний“, с 8.00 до 23.00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции», — говорится в сообщении. Постановление об этом принято администрацией муниципалитета.

В течение дня в городе будет ограничена розничная продажа алкоголя. Исключение сделано лишь для точек общественного питания. Соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий будет обеспечивать городское управление МВД.

Ранее городские власти запрещали розничную продажу алкоголя 22 августа. В этот день в Кургане праздновали 341-летие города, сообщало URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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