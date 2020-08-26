В Кургане на один день введут сухой закон

Продажа алкоголя в Кургане будет запрещена 1 сентября. В этот день в городе празднуют «День знаний», сообщает пресс-служба администрации Кургана.
«1 сентября 2020 года, в день проведения праздника „День знаний“, с 8.00 до 23.00 на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции», — говорится в сообщении. Постановление об этом принято администрацией муниципалитета.
В течение дня в городе будет ограничена розничная продажа алкоголя. Исключение сделано лишь для точек общественного питания. Соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий будет обеспечивать городское управление МВД.
Ранее городские власти запрещали розничную продажу алкоголя 22 августа. В этот день в Кургане праздновали 341-летие города, сообщало URA.RU.
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