Власти Кургана вводят сухой закон на один день

Купить алкоголь в День города можно будет только в заведениях общепита Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Розничная продажа алкоголя в Кургане будет запрещена в День города, который будут праздновать 22 августа. Постановление мэрии об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Запретить 22 августа 2020 года с 08.00 часов до 23.00 часов розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в документе. Исключение сделано лишь для точек общественного питания, где розничную продажу алкоголя решили не запрещать. Управлению МВД по Кургану администрация рекомендовала обеспечивать контроль за соблюдением этого запрета и соблюдением общественного порядка во время праздника.

22 августа в Кургане отпразднуют 341-летие города. Ранее URA.RU сообщало, что за две недели праздника не была готова программа мероприятий. В настоящее время подробная афиша до сих пор не опубликована. В мэрии Кургана заявляли URA.RU, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все крупные культурно-массовые мероприятия решено отменить.