29 августа 2020

На армейской выставке показали замену генеральским папахам. «Шапки с ручкой». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Такие шапки офицеры носили до указа президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выставке «Армия-2020» в Подмосковье представили новый вариант зимних шапок для высших офицеров. Для командующих морским флотом вариант из черного меха, для армейских — с синим и темно-зеленым.

Верх шапок сделан из кожи, у головных уборов ый козырек и золотые кокарды. «Новые шапки с ручкой для полковников и каперангов», — комментируют головные уборы офицеров в Telegram-канале Госслуга. Уточняется, что официального наименования шапкам пока нет, но посетители выставки чаще всего говорили о них, как о «чебурашках».

Новые ушанки для бойцов выглядят куда скромнее. Известно, что 15 тысяч таких головных уборов проходят опытную эксплуатацию во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин 9 августа подписал указ об отменене ношения каракулевых шапок высшими офицерами. «Головные уборы заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров», — анонсировал президент в документе. До указа каракулевые шапки серого или черного цвета ранее носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1-го ранга.

Шапка для адмирала флота
Фото: Telegram-канал «Госслуга»
Новый головной убор армейских полковников и генералов на зиму
Фото: Telegram-канал «Госслуга»
Шапки для военных проходят испытание холодом во Владивостоке
Фото: Telegram-канал «Госслуга»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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