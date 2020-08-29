На выставке «Армия-2020» в Подмосковье представили новый вариант зимних шапок для высших офицеров. Для командующих морским флотом вариант из черного меха, для армейских — с синим и темно-зеленым.
Верх шапок сделан из кожи, у головных уборов ый козырек и золотые кокарды. «Новые шапки с ручкой для полковников и каперангов», — комментируют головные уборы офицеров в Telegram-канале Госслуга. Уточняется, что официального наименования шапкам пока нет, но посетители выставки чаще всего говорили о них, как о «чебурашках».
Новые ушанки для бойцов выглядят куда скромнее. Известно, что 15 тысяч таких головных уборов проходят опытную эксплуатацию во Владивостоке.
Президент РФ Владимир Путин 9 августа подписал указ об отменене ношения каракулевых шапок высшими офицерами. «Головные уборы заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров», — анонсировал президент в документе. До указа каракулевые шапки серого или черного цвета ранее носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1-го ранга.
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