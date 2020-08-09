Путин изменил форму в российской армии

Каракулевые шапки носили офицеры высшего звена, например, министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В вооруженных силах России отменено ношение каракулевых шапок высшими офицерами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Головные уборы заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров», — приводит ТАСС цитату из текста документа. Он опубликован в базе нормативно-правовых актов.

Каракулевые шапки серого или черного цвета ранее носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1-го ранга. Изменения вступают в силу с 9 августа 2020 года.

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