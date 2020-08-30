Адвокат объяснил, за что могли раскороновать брата Гули

Для раскоронования брата криминального лидера Азербайджана Лоту Гули Намика Салифова у воров должны быть веские основания. Об этом URA.RU рассказал адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.
«Основанием для раскоронования не является то, что этот товарищ — брат убитого вора в законе. Он, по мнению остальных его коллег, совершил какой-то нехороший поступок», — заявил Миронов.
По словам адвоката, основания для раскоронования должны быть достаточно жесткие. Однако, преступный мир уже давно расколот, поэтому «прогон» пусть даже и известных воров в законе многие могут не принять.
Ранее стало известно, что 20 воров в законе во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом подписали письмо (прогон), в котором раскороновали брата убитого в Турции Лоту Гули Намика Салифова. Причина такого решения не сообщается.
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