Адвокат объяснил, за что могли раскороновать брата Гули

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Убийство Салифова-старшего не является основанием для раскоронования его брата Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Для раскоронования брата криминального лидера Азербайджана Лоту Гули Намика Салифова у воров должны быть веские основания. Об этом URA.RU рассказал адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Основанием для раскоронования не является то, что этот товарищ — брат убитого вора в законе. Он, по мнению остальных его коллег, совершил какой-то нехороший поступок», — заявил Миронов.

По словам адвоката, основания для раскоронования должны быть достаточно жесткие. Однако, преступный мир уже давно расколот, поэтому «прогон» пусть даже и известных воров в законе многие могут не принять.

Ранее стало известно, что 20 воров в законе во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом подписали письмо (прогон), в котором раскороновали брата убитого в Турции Лоту Гули Намика Салифова. Причина такого решения не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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