Брата криминального лидера Азербайджана Лоту Гули Намика Салифова (Бакинского) лишили статуса вора в законе. Письмо (прогон) об этом подписали 20 авторитетных воров во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом, сообщают СМИ.
«Так как он (Намик Бакинский) представляется воровским именем, мы, воры, ставим вас в курс. Не воспринимать его как вора, он есть никто и звать его никак», — сказано в письме криминальных авторитетов, опубликованном в telegram-канале Daily Storm.
Воры адресовали «прогон» всему воровскому миру. Авторитеты предупредили, что соответствующий подход будет применяться к тем, кто будет поддерживать «самозванца» или сочувствовать ему.
Брата Намика Бакинского, Лоту Гули, недавно убили в Анталье. Гули контролировал оптовую торговлю фруктами и овощами в России. Бакинский мог стать наследником его империи, объясняют СМИ. Гули еще в январе 2020 года был одним из главных воровских авторитетов России.
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