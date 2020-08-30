Авторитеты лишили брата Гули статуса вора в законе. Письмо подписали Шакро и Шишкан

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«Прогон» за лишение статуса вора в законе подписали 20 авторитетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Брата криминального лидера Азербайджана Лоту Гули Намика Салифова (Бакинского) лишили статуса вора в законе. Письмо (прогон) об этом подписали 20 авторитетных воров во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом, сообщают СМИ.

«Так как он (Намик Бакинский) представляется воровским именем, мы, воры, ставим вас в курс. Не воспринимать его как вора, он есть никто и звать его никак», — сказано в письме криминальных авторитетов, опубликованном в telegram-канале Daily Storm.

Воры адресовали «прогон» всему воровскому миру. Авторитеты предупредили, что соответствующий подход будет применяться к тем, кто будет поддерживать «самозванца» или сочувствовать ему.

Брата Намика Бакинского, Лоту Гули, недавно убили в Анталье. Гули контролировал оптовую торговлю фруктами и овощами в России. Бакинский мог стать наследником его империи, объясняют СМИ. Гули еще в январе 2020 года был одним из главных воровских авторитетов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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