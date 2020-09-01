Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят из машины

По словам Ефремова, эксперты изучили данное видео, снятое Набокиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов назвал фейком видео, на котором его пьяным вытаскивают с водительского сиденья после смертельного ДТП. Об этом Ефремов заявил в зале Пресненского суда, где идет процесс по делу артиста.

«Это фейковое видео, как и все, что с вами связано», — цитирует ТАСС Ефремова. По его словам, эксперты изучили данное видео и подали иск на адвоката потерпевших Александра Добровинского. Добровинский ходатайствовал, чтобы видео отнесли к материалам дела артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Процесс по делу артиста продолжается. Свидетель Светлана Набокина заявила в Пресненском суде, что Ефремов был за рулем джипа, устроившего ДТП, передает RT. В подтверждение она привела видео, которое снимала на свой телефон. На кадрах видно, как актера достают с водительского места автомобиля.

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