Виновником ДТП, по предварительным данным, стал Михаил Ефремов
Российский актер Михаил Ефремов попал в центре Москвы в серьезное ДТП. В результате аварии пострадал один человек.
«Авария произошла на Смоленской площади. Заслуженный артист России ехал за рулем Jeep Grand Cherokee и врезался в «Ладу», — пишет РЕН ТВ. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал сам актер. По словам очевидцев, он развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Кроме того, как утверждают свидетели, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.
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