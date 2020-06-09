08 июня 2020

Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Актер был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Виновником ДТП, по предварительным данным, стал Михаил Ефремов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский актер Михаил Ефремов попал в центре Москвы в серьезное ДТП. В результате аварии пострадал один человек.

«Авария произошла на Смоленской площади. Заслуженный артист России ехал за рулем Jeep Grand Cherokee и врезался в «Ладу», — пишет РЕН ТВ. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал сам актер. По словам очевидцев, он развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Кроме того, как утверждают свидетели, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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