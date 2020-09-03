Политолог нашел три нестыковки в заявлениях Германии о Навальном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Эксперт подверг сомнениям версию с отравлением Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

В версии властей Германии о ситуации с Алексеем Навальным есть нестыковки. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политтехнолог Марат Баширов, приведя доказательства.

  • Во-первых, по словам Баширова, если блогера действительно отравили боевым веществом, то непонятна причина его нахождения в гражданской клинике. При подобных диагнозах медицинское учреждение подвергается полной изоляции. Однако, по мнению политтехнолога, клиника «Шарите» продолжает прием и лечение гражданских пациентов.
  • Во-вторых, напоминает собеседник агентства, российские медики за несколько дней неоднократно брали у Навального различные анализы. В их результатах не было обнаружено никаких отравляющих веществ.
  • В-третьих, нервно-паралитические газы группы «Новичок» обладают большой токсичностью, пояснил Баширов. В качестве примера он привел инцидент с отравлением банкира Ивана Кивелиди. «Когда вещество было нанесено на трубку, он получил смертельную дозу, а правоохранители, прибывшие спустя время на место происшествия тоже получили отравление. Здесь мы видим целый самолет и все абсолютно здоровы», — заявил эксперт.

Баширов уверен, что истинной целью всей истории с блогером являются деньги и желание ограничить мировое влияние России. Он выразил надежду, что власти ФРГ проведут свое объективное расследование.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...