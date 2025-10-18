Свищев: Мок не принял слезы и требования Украины

Свищев заявил, что МОК не поддержал полный запрет российских спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что украинский чиновник не рассказал о том, что Украина настаивала на полном запрете для россиян, но МОК отказался это поддержать. Об этом депутат сообщил, комментируя позицию Киева.

«Тем не менее просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты. Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов», — приводит слова Свищева Sport24. Он добавил, что российские спортсмены будут выступать без символики и гимна.