«Газпром» подал в суд на немецкую компанию Linde
«Газпром» подал иск 17 октября, причины неизвестны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
«Газпром» подал иск в петербургский суд к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел от 18 октября 2025 года.
Исковое заявление зарегистрировано 17 октября. По нему, «Газпром» подал в суд на российскую «дочку» Linde, международную юридическую фирму Pinsent Masons и компанию Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH.
Ответчиками по делу заявлены Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в судебных процессах с оператором крупного газового проекта «Русхимальянс» в Усть-Луге, а также Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH — компания, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги как в Германии, так и в России. Дополнительные сведения о причинах иска или суммах требований в материалах суда на данный момент отсутствуют.
Ранее Linde и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs уже выступали ответчиками по иску дочерней структуры «Газпрома» — компании «Газпром переработка Благовещенск». Тогда российская сторона требовала от компаний группы Linde компенсацию за нарушения в проектировании Амурского газоперерабатывающего завода, которые, по данным истца, привели к нескольким пожарам на объекте. Первоначально сумма претензий составляла 85,7 млрд рублей, однако позднее была снижена на 5,5 млрд рублей.
