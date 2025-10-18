«Газпром» подал в суд на немецкую компанию Linde

«Газпром» подал иск 17 октября, причины неизвестны Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Газпром» подал иск в петербургский суд к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел от 18 октября 2025 года.

Исковое заявление зарегистрировано 17 октября. По нему, «Газпром» подал в суд на российскую «дочку» Linde, международную юридическую фирму Pinsent Masons и компанию Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH.

Ответчиками по делу заявлены Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в судебных процессах с оператором крупного газового проекта «Русхимальянс» в Усть-Луге, а также Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH — компания, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги как в Германии, так и в России. Дополнительные сведения о причинах иска или суммах требований в материалах суда на данный момент отсутствуют.

Продолжение после рекламы