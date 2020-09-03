Лукашенко отправил в отставку главу КГБ и секретаря Совбеза

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Александр Лукашенко отправил в отставку трех человек Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза страны Андрея Равкова, главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля и председателя КГБ Валерия Вакульчика. Об этом сообщает провластный белорусский telegram-канал «Пул первого».

«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК», — пишет канал. С чем связаны данные кадровые решения, не сообщается.

Андрей Равков был представлен в качестве госсекретаря Совбеза Белоруссии 20 января этого года. До назначения он возглавлял Минобороны республики. Валерий Вакульчик назначен на должность главы Комитета государственной безопасности в 2012 году. До этого силовик являлся председателем Следственного комитета.

Бывший председатель Комитета государственного контроля страны Иван Тертель до своего назначения на должность в 2020 году являлся зампредом КГБ республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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