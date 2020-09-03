В суде рассказали о банде киллеров Фургала

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были подчиненные, которые ликвидировали неугодных ему людей. Об этом заявил прокурор в Басманном суде.
«Эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер», — цитирует прокурора РИА «Новости». По его словам, некоторые участники судебного процесса до сих пор боятся Фургала.
Также он заявил, что экс-губернатор решил использовать протесты в Хабаровском крае. Прокурор отметил, что Фургал шантажирует его и других участников процесса с помощью митингов.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Фургал в 2004 году оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД, пишет
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