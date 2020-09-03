В суде рассказали о банде киллеров Фургала

Прокурор считает, что Сергей Фургал шантажирует его с помощью протестов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были подчиненные, которые ликвидировали неугодных ему людей. Об этом заявил прокурор в Басманном суде.

«Эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер», — цитирует прокурора РИА «Новости». По его словам, некоторые участники судебного процесса до сих пор боятся Фургала.

Также он заявил, что экс-губернатор решил использовать протесты в Хабаровском крае. Прокурор отметил, что Фургал шантажирует его и других участников процесса с помощью митингов.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Фургал в 2004 году оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД, пишет РАПСИ . Отмечается, что экс-губернатора задержали сразу после убийства предпринимателя Евгения Зори, но отпустили спустя двое суток.

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