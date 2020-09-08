Россияне массово отказываются от банковских карт

Владельцы депозитных и кредитных карт отказываются от их применения. Как следует из данных Банка России, число используемого «пластика» сократилось на рекордный за последние пять лет показатель — 4,5 млн единиц.
По данным Центробанка, количество используемых банковских карт сократилось на 2,3% до 190,3 млн единиц. «Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году — тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц», — отмечается в сообщении регулятора.
Эксперты, опрошенные РИА «Новости» заявляют, что причиной отказа россиян от «пластика», является введение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, а также ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. По подсчетам экспертов, в среднем на одного россиянина сейчас приходится по три банковских карты. При этом. одна из карт является «основной» — ей владелец пользуется постоянно, а еще две держит «на всякий случай». «Иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте», — считает аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.
Подписывайтесь на URA.RU в