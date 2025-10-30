Выпускники Мастерской новых медиа идут во власть

Мастерская новых медиа выпустила новых управленцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Два выпускника программы по подготовке медийщиков Мастерская новых медиа назначены заместителями губернаторов. Так Александр Руденко стал вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам, а Виктория Лукашова заняла должность заместителя губернатора Курской области по информационной политике. Об этом сообщила пресс-служба Мастерской новых медиа.

«Два выпускника программы по подготовке нового поколения медийщиков Мастерская новых медиа , созданной АНО „Диалог“ и Мастерской управления „Сенеж“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“, назначены заместителями губернаторов. В Курской области вице-губернатором стала Виктория Лукашова. В Краснодарском крае — Александр Руденко», — сообщила пресс-служба программы URA.RU. Руденко занял должность 28 октября, а Лукашова 24 октября.

«Первостепенные планы — конечно, ознакомление с задачами, деятельностью министерств, обозначение зон роста, чтобы всецело контролировать блок. Направление непростое — это и здравоохранение, и образование, и труд, и социальное развитие, и информационная политика», — рассказал Руденко. Он также заявил, что хочет не только сохранить уже существующий высокий уровень работы, но и преумножить результаты.

Руденко прошел путь от репортера ГТРК «Кубань» до генерального директора медиахолдинга «Кубань 24», где работают более 400 человек. В прошлом году он прошел обучение в Высшей школе новых медиа и вошел в состав Клуба руководителей медиа. Теперь он будет курировать здравоохранение, образование, культуру и социальную политику Краснодарского края.

Лукашова более 20 лет работала в журналистике, в том числе на федеральных каналах. В 2021 году она в числе первых слушателей прошла обучение на программе Мастерская новых медиа. До назначения она работала в Экспертном институте социальных исследований, занимаясь вопросами информационной политики в Курской области и Луганской Народной Республике. Среди ее задач на новой должности — выполнение поручений президента и налаживание открытого диалога с жителями приграничного региона.

Платформа «Россия — страна возможностей» начала свою деятельность 22 мая 2018 года на основании инициативы главы государства Владимира Путина. Основная цель организации заключается в формировании будущего страны через предоставление равных перспектив для всех граждан.