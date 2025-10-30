Главный раввин России надеется, что лидеры мусульман отмежуются от высказываний муфтия Чечни
Лазар осудил слова муфтия Чечни
Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины отмежуются от антисемитских высказываний. В беседе муфтий назвал евреев «врагами Аллаха» и обвинил их в распространении атеизма.
«Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева. Они подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», — процитировало слова Лазара РИА Новости.
Также Лазар подчеркнул, что в стране благодаря последовательной политике власти и действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы и взаимного уважения всех традиционных религий. Руководители мусульманской общины последовательно выступают за межконфессиональный мир и конструктивный диалог между исламом и иудаизмом, отметил главный раввин России.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме. Он отметил неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Скандал разгорелся из-за слов Лукашенко, сказанных на совещании с правительством. На нем глава государства заявил, что из трех десятков привлеченных к ответственности за коррупцию чиновников больше половины — евреи.
