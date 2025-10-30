Главный раввин России надеется, что лидеры мусульман отмежуются от высказываний муфтия Чечни

Лазар осудил слова муфтия Чечни Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины отмежуются от антисемитских высказываний. В беседе муфтий назвал евреев «врагами Аллаха» и обвинил их в распространении атеизма.

«Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева. Они подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», — процитировало слова Лазара РИА Новости.

Также Лазар подчеркнул, что в стране благодаря последовательной политике власти и действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы и взаимного уважения всех традиционных религий. Руководители мусульманской общины последовательно выступают за межконфессиональный мир и конструктивный диалог между исламом и иудаизмом, отметил главный раввин России.

