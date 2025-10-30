Логотип РИА URA.RU
Главный раввин России надеется, что лидеры мусульман отмежуются от высказываний муфтия Чечни

Раввин Лазар надеется, что лидеры мусульман отмежуются от слов муфтия Чечни
31 октября 2025 в 00:12
Лазар осудил слова муфтия Чечни

Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины отмежуются от антисемитских высказываний. В беседе муфтий назвал евреев «врагами Аллаха» и обвинил их в распространении атеизма.

«Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева. Они подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», — процитировало слова Лазара РИА Новости.

Также Лазар подчеркнул, что в стране благодаря последовательной политике власти и действиям религиозных лидеров сложилась уникальная ситуация межконфессиональной дружбы и взаимного уважения всех традиционных религий. Руководители мусульманской общины последовательно выступают за межконфессиональный мир и конструктивный диалог между исламом и иудаизмом, отметил главный раввин России.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме. Он отметил неприемлемость высказывания белорусского лидера о евреях, замешанных в коррупции в республике. Скандал разгорелся из-за слов Лукашенко, сказанных на совещании с правительством. На нем глава государства заявил, что из трех десятков привлеченных к ответственности за коррупцию чиновников больше половины — евреи.

