Пушилин ликвидировал минобороны ДНР
Пушилин утвердил документ об упразднении ведомства
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушили распорядился ликвидировать местное министерство обороны. Об этом говорится в указе главы ДНР.
«Постановляю: ликвидировать министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы. Ликвидацию ведомства планируется завершить за полгода.
Ликвидация министерства обороны ДНР происходит на фоне продолжающихся боевых действий в регионе. Ранее российское Министерство обороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами ДНР, включая Ленино, что свидетельствует об активизации военных операций в этой части конфликта.
