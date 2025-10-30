Украшение Москвы к Новому году Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва уже вовсю готовится к Новому году. В этом году подготовка стартовала раньше обычного, поскольку столица вновь вошла в топ самых популярных направлений на новогодние каникулы. По данным туроператоров, стоимость новогоднего отдыха выросла на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Однако спрос остается стабильным: 60% гостей планируют провести саму новогоднюю ночь в поездке, а остальные приедут сразу после домашних праздников. Свободные номера в отелях еще есть, но медлить с бронированием не стоит — пик продаж ожидается уже в начале ноября, передает «Петербургский дневник».

Создавать волшебную атмосферу в городе начали рекордно рано — за два месяца до праздника. Улицы уже озаряются гирляндами, появляются первые светящиеся арки, а в витринах магазинов мерцают огоньки. На Пушкинской площади сияют украшения вокруг фонтанов, а в Парке Горького и «Лужниках» вовсю идут работы по монтажу ледовых катков. Подробнее о том, как в столице готовятся к Новому году — в фоторепортаже URA.RU.

