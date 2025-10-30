Звездная роль, смерть сына и одиночество: Раисе Рязановой — 81 год

Раиса Рязанова отмечает день рождения 31 октября Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

Раиса Рязанова — популярная актриса, сыгравшая в 250 фильмах. Каждая ее роль пронизана душевностью и теплотой. Наибольшую популярность она получила после съемок оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Однако, несмотря на успешную карьеру, личная жизнь актрисы оказалась трагичной. 31 октября Раисе Рязановой исполняется 81 год. О ее судьбе — в материале URA.RU.

Детство и юность

Раиса Рязанова родилась 31 октября в 1944 году в Казахстане. Ее родители не были женаты, а у отца была супруга и шестеро детей. Мать несколько лет ждала его решения и уехала в Подмосковье, разорвав с ним все связи.

«Думаю, что я — дитя любви, и расставание родителей не было легким для обоих. Это стало настоящей человеческой драмой, когда война, разбросав одних, сблизив других, поставила двух людей перед непростым решением вечного конфликта между чувством и долгом», — рассказывала актриса в программе «Жизнь и судьба».

Раиса выучилась игре на баяне и после школы поступила в музыкальное училище. Позже стала преподавать, но однажды сходила на спектакль «Ромео и Джульетта». С тех пор ее мечты были связаны с карьерой артистки. Она решила поступать в ГИТИС. Во втором туре она забыла монолог и стала импровизировать. Даже спустя годы она удивлялась, что ее взяли.

Карьера Раисы Рязановой

Раиса Рязанова начала сниматься в кино после окончания ГИТИСа Фото: Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press

В 1969 году она окончила ГИТИС и сыграла свою первую главную роль в большом кино — Катю Морозову в киноповести «День и вся жизнь».

Впоследствии актриса снималась в ряде известных советских фильмов, среди которых «Ищу человека», «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Это мы не проходили», «Белый Бим Черное ухо», «Безотцовщина», «Приезжая» и «А у нас была тишина...». Наибольшую популярность артистке принес образ Антонины Буяновой в мелодраме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», которая вышла в прокат в 1980 году и впоследствии получила премию «Оскар».

«Благодарна ли я Владимиру Меньшову за свою роль в картине “Москва слезам не верит?” Да, конечно. Честно скажу, до сих пор не понимаю, почему меня Меньшов утвердил на эту роль? Недавно наткнулась на его характеристику про меня, ой, какие слова, как он пишет. Я подумала, если ты даже наполовину был искренним в той характеристике, то уже хорошо," — рассказывала актриса «Российской газете».

Роль Тоси Буяновой была визитной карточкой Рязановой, однако так и не стала звездным билетом в большое кино. Ее хоть и приглашали сниматься, но главные роли не давали.

Кроме того, после выхода картины «Москва слезам не верит» Рязанова много ездила со съемочной группой по стране, но заграницу ее не брали. «Трудно сказать, почему так получилось. Они ездили и в социалистические, и в капстраны. Говорили, то были коммерческие показы, на которые брали главных…», — говорила она.

По словам актрисы, в это время денег катастрофически не хватало, неделями приходилось есть один хлеб.

«Нищета была страшная! Помню, мне предлагали в палатку идти за миллион рублей в месяц торговать продуктами. Говорили: “Рай, мы тебе около дома поставим, тебя все узнавать будут, и продажи будут бешеные”. Я готова была сквозь землю провалиться от такого предложения!» — говорила Рязанова.

В 90-е годы она начала таксовать, чтобы заработать на жизнь. Водительские права актриса получила еще в 1986 году. Она так хорошо научилась водить машину, что в 2003 году выиграла любительские соревнования по автоспорту на льду среди женщин.

В начале двухтысячных годов Раиса Ивановна вновь оказалась в центре внимания режиссеров. Актриса принимала участие в съемках многочисленных телевизионных сериалов, пользовавшихся популярностью у зрителей того периода. Среди проектов с ее участием — «Дальнобойщики», «Женская логика», «Идеальная пара», «Клетка», «Леди Босс», «Спас под березами», «Другая жизнь», «Близнецы», «Казус Кукоцкого», «Не родись красивой» и ряд других картин.

В 2005 году артистка приняла решение вернуться на театральные подмостки. Руководитель театра «Табакерка» (ныне — Московский театр Олега Табакова). Александр Мохов пригласил ее исполнить роль сельской жительницы в постановке «Кукла для невесты». Она до сих пор играет в антрепризных постановках театра.

Личная жизнь Раисы Рязановой

Развод и большая любовь

С Юрием Григорьевым Рязанова прожила 10 лет Фото: Частная история (2014-2015)/Россия/Документальный

Раиса Рязанова была замужем один раз. Ее супругом стал Юрий Перов, знакомство с которым произошло на втором курсе ГИТИСа. Отношения развивались стремительно. Они поженились, а вскоре родился сын Данила.

«Почему я замуж рано выскочила? Он пришел к нам на второй курс. Красивый, в морской форме. Помню: на нем брюки сидели как на манекене. Он готовый к любви пришел. У нас были ребята, но один двух слов связать не мог, другой мне по пояс был. А тут такой мужик!» — рассказывала актриса.

Однако брак продержался недолго. Инициатором развода стала сама актриса. На съемках картины «День и вся жизнь» Раиса влюбилась в режиссера Юрия Григорьева и не смогла скрывать своих чувств. Рязанова и Григорьев так и не поженились, хотя их роман длился 10 лет. Больше она замуж не вышла, воспитывала сына одна.

Смерть сына

У Данилы Петрова оторвался тромб Фото: Трое в Коми (2013)/Россия/ВайТ Медиа/Режиссер Ольга Ланд

Данила Перов пошел по родительским стопам. Он окончил Школу-студию МХАТ, играл в театре, снимался в кино. Дебютировал в кино еще в годовалом возрасте, когда сыграл Алешу в картине «День и вся жизнь», где играла его мама.

Также он снялся в таких картинах, как «Хочу, чтобы он пришел», «Марка страны Гонделупы», «Чужой звонок», «Инспектор ГАИ», «Моя граница». Его можно увидеть в сериалах «Двойная сплошная», «Отель Элеон», «Любовь по приказу». Всего он снялся в свыше 60 киноработах. В 2012 году Перову было присвоено звание «Заслуженный артист России».

Личная жизнь Данилы тоже складывалась удачно. Был женат на женщине по имени Алена, которая не имеет отношения к театру и кино. В 1990 году у них родился сын Андрей. Однако в январе 2020 года жизнь Данилы внезапно оборвалась. У него оторвался тромб. По словам Раисы Рязановой, эту трагедию она не может пережить до сих пор.

« И все кончилось в моей жизни. Сын — это ведь были мои руки, мои глаза. Это было все ! Он ушел — и все . И вот у меня рухнуло — и дело мое , и здоровье. Упало и , мне кажется, до сих пор еще не поднялось. Потому что на протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы не заплакать», — рассказывала актриса aif.ru.

Все свое свободное от работы время Раиса Рязанова посвятила внуку Андрею. Он продолжил актерскую династию. После окончания Института современного искусства работает в театре «Содружество актеров Таганки», где всю жизнь трудился его отец.

Где сейчас Раиса Рязанова

Раиса Рязанова продолжает сниматься в кино Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сегодня Раиса Рязанова старается как можно больше времени проводить на даче, куда приезжают родственники и друзья.

«Дача — это моя нора, как и моя квартира в Москве. Хороших людей приглашаю с удовольствием, а от плохих прячусь дома. Все, что у меня есть, нажито не то что непосильным трудом. Но, честно говоря, нелегко в жизни все доставалось», — рассказала актриса aif.ru.

Кроме того, актриса продолжает творческую деятельность. Она гастролирует по России с антрепризой «Любовь и голуби» и снимается в кино. Недавно она появилась в таких картинах, как «Вредная привычка», «Цифровой код», «Концерт отменяется», «Чужой ребенок».

«Снимаюсь сериал за сериалом. Иногда говорю коллегам: „Устала. Может, сделать перерыв?“ — „С ума сошла? Снимайся, пока берут“. Они правы. Актер — профессия зависимая. Годами можно ждать, пока работа появится. Поэтому я иду и снимаюсь», — рассказывает актриса.

