«Хочется пожить по-человечески»: любовь и трагедия Анатолия Папанова

Анатолий Папанов, знаменитый по забавным ролям, всегда любил играть драматичных героев Фото: РИА Новости

31 октября день рождения мог бы отпраздновать Анатолий Папанов — один из самых ярких и харизматичных актеров Советского Союза. Многие запомнили артиста по забавным ролям в «Двенадцати стульях» и «Бриллиантовой руке», но жизнь Папанова за кадром сильно отличалась от его веселых образов на экране. URA.RU вспоминает непростую историю Анатолия Папанова.

Детство и военные годы

Анатолий Папанов родился в Вязьме в 1922 году. Любовь к театру проявилась у будущего артиста с детства: отец Анатолия, офицер Дмитрий Филиппович, в юности участвовал в любительских спектаклях и организовал с товарищами постановки. Юный Папанов-младший, во всем стремившийся стать похожим на отца, тоже заинтересовался сценой.

В конце 20-х Папановы перебрались в Москву. Ребенком Анатолий не любил учиться и часто хулиганил. Закончив школу с плохими оценками, он и не задумывался о высшем образовании, поэтому устроился на завод литейщиком, а в свободное время пытался стать актером.

Как только Анатолию Папанову удалось устроиться в театр рабочей молодежи и начать сниматься в кино — началась Великая Отечественная война. Начинающего актера призвали, за пару месяцев обучили стрелять из зенитного орудия и отправили на фронт.

Анатолий Папанов в роли Владимира Дмитриевича во время съемок фильма «Время желаний» Фото: Малышев Николай/ITAR-TASS









В 1942 году Папанов попал в окружение и получил серьезную травму: снаряд прилетел прямо в блиндаж, где солдат грелся с товарищами. Выжил только Анатолий Папанов — из-за ранения ему ампутировали два пальца на ноге. После операции артист несколько лет не мог ходить без трости — поэтому его демобилизовали.

Но вместо того, чтобы поехать домой, Папанов вместе с другими пострадавшими собрали небольшую труппу и ездили по военным госпиталям, поддерживая раненных солдат выступлениями и песнями. Тогда артист понял, что сцена — это его настоящее призвание.

Любовь на всю жизнь и бабушка, забравшая ребенка

Вернувшись в Москву, Анатолий Папанов отправился поступать в ГИТИС. В университете он встретился с Надеждой Каратевой — девушка год проработала медсестрой в госпиталях и теперь восстанавливалась на учебу. Они подружились, начали встречаться, а после окончания войны расписались в ЗАГСе.

Вместе с женой Анатолий Папанов переехал в Клайпеду — в городе восстанавливали театр, и Надежду позвали работать в местной труппе. Но вот для Анатолия работы в литовском городке не нашлось. Творческий кризис продлился несколько лет — пока Папанова не позвали обратно в Москву. Сначала жена артиста отказывалась возвращаться в столицу, но спустя год сдалась под напором мужа.

Анатолий Папанов в роли Лёлика на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» Фото: РИА Новости

Пара переехала в коммунальную комнату к родителям Надежды. Комнату разделили картонными коробками, чтобы хоть как-то выделить супругам свой уголок. Отдельное жилье Папановым дали, только когда у них появилась дочка Елена — для семьи подготовили комнату в Театре сатиры.

Но бабушка наотрез отказалась отдавать внучку в театр — она заявила, что ребенку не место среди актеров за пыльными кулисами. В итоге Елена прожила с бабушкой до пятнадцати лет и считала ее своей второй мамой.

В детстве Елена часто забегала в гости к родителям — она вспоминала, что все артисты баловали ее и угощали всем, что у них было. Театральный быт впечатлил девочку, и, повзрослев, она продолжила дело родителей.

Главные роли Анатолия Папанова в кино

Путь Анатолия Папанова от второстепенных эпизодов к легендарным ролям оказался непростым. Камера долго сковывала молодого актера, и лишь с годами он научился жить в кадре. Настоящий успех пришел в 1963 году, когда режиссер Александр Столпер уговорил Папанова сыграть генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые». Скептически настроенный артист не верил в успех картины, но именно эта роль принесла ему всесоюзную славу. Киноленту посмотрели более 40 миллионов зрителей, а образ фронтового командира стал символом честности и внутренней силы поколения победителей. Портрет Папанова в мундире генерала попал на обложку журнала «Советский экран» и даже на почтовую марку.

Миллионы зрителей знают Папанова в роли Кисы из «12 стульев» Фото: 12 стульев (1976)/СССР/ТО «Экран»/Режиссер Марк Захаров

Затем наступила золотая эпоха комедийных дуэтов Папанова с Андреем Мироновым. Их герои стали настоящими народными любимцами. В фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Папанов сыграл тестя героя Миронова — человека, прекрасно осведомленного о незаконных делишках зятя.

Вслед за этой работой последовала роль Лелика в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая — та самая, где родилась ставшая народной фраза: «Тебя посодют, а ты не воруй!». Импровизация и интонации, отточенные годами театра сделали персонажей Папанова узнаваемыми с первых секунд на экране.

Творческое содружество с Мироновым продолжилось в «Двенадцати стульях» Марка Захарова, где Папанов воплотил Кису Воробьянинова, жалкого, но трогательного спутника Остапа Бендера. Позже оба актера вновь встретились на экране — в телевизионном «Ревизоре», где Анатолий Дмитриевич сыграл мэра Сквозник-Дмухановского, типичного чиновника из гоголевского мира абсурда и лицемерия.

Роль в Белорусском вокзале стала одной из самых трогательных в карьере артиста Фото: Белорусский вокзал (1970)/ СССР/ Мосфильм/Режиссер Андрей Смирнов

Но актер был силен не только в комедии. В картине Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» Папанов сыграл фронтовика, переживающего болезненное столкновение с миром мирного времени. Фильм стал культовым, а сцена исполнения песни Булата Окуджавы «Десятый батальон» оказалась одной из самых искренних в советском кино.

Конечно, нельзя не вспомнить голос, знакомый каждому советскому ребенку. Папанов подарил интонации десяткам мультперсонажей, но по-настоящему бессмертным стал Волк из «Ну, погоди!», который стал культурным паролем нескольких поколений.

Загулы и пьяные выходки

По воспоминаниям родственников, Анатолий Папанов был любящим семьянином и трудолюбивым человеком. Единственным недостатком артиста называли пристрастие к алкоголю. Елена вспоминала, что артист любил крепко выпить, но никогда не подводил коллег. Гулял Папанов лишь когда у него не было работы — но каждый раз ни в чем себе не отказывал.

В загулах Анатолий Папанов мог потерять деньги или оставить документы. Один раз нетрезвый артист повздорил с милиционером, который просил его вернуться домой. В итоге Папанов набросился на постового и схватил его за лацканы. За это актера закрыли на пятнадцать суток. Но Папанову удалось договориться с милицией — чтобы не подводить коллег, днем он подметал улицы, а вечером силовики отвозили его выступить на сцене.

Анатолий Папанов в роли Самойленко в фильме «Плохой хороший человек» по повести А.Чехова «Дуэль» Фото: Юрий Ильенко/Фотохроника ТАСС

В другой раз Папанов вместе с коллегой Евгением Вестником, во время очередной попойки, сели на поезд до Ленинграда. Надежда, которую муж ни о чем не предупредил, обошла все отделения милиции, но супруга так и не нашла. Папанов вернулся домой сам — нагулявшись в культурной столице, друзья вернулись обратно в Москву.

Бросил пить артист в 1973 году — когда умерла его мать. Женщина часто просила Папанова бросить пить, но он не слушал ее. На поминках актер отодвинул рюмку — и с тех пор ни разу не пил.

Последняя роль Анатолия Папанова

Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме «Бриллиантовая рука» Фото: РИА Новости

В последние годы роли для Папанова отбирала его жена. Прочитав сценарий «Холодного лета пятьдесят третьего», Надежда раскритиковала фильм, но артист решил сам посмотреть текст и в итоге согласился сняться.