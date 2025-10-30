Соседов высказался о судьбе «голубых огоньков» на телевидении

«Голубой огонек» сохранит традиционный формат, несмотря на критику зрителей Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

Телеканалы продолжат съемки новогодних «Голубых огоньков», несмотря на регулярную критику формата от зрителей. Как пояснил музыкальный критик Сергей Соседов, программа сохранится в привычном виде благодаря своей традиционности и отсутствию альтернатив.

«Голубой огонек — это формат, в котором сложно что-либо поменять», — отметил Соседов в разговоре с порталом «Абзац». Критик пояснил, что современное телевидение не готово отказываться от проверенной концепции, даже несмотря на снижение зрительского интереса. По его мнению, исчезновение «Голубых огоньков» возможно только вместе с прекращением работы традиционного телевидения.

В последнее время зрители активно выражают недовольство однообразием новогодних программ, отмечая устаревшие шутки и повторяющийся состав артистов. Однако, как полагают специалисты, в ближайшее время фундаментальных изменений в формате не произойдет.

