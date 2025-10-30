Группа «Город 312» ждет возвращения певицы Аи после болезни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солистка рок-группы «Город 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) продолжала оставаться полноправным членом коллектива в период реабилитации после инсульта, вызванного осложнениями от коронавируса. Группа ждет ее возвращения.

«Она участник коллектива. Просто за кадром <...> Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда», — рассказали музыканты Пятому каналу. Участники музыкальной группы также сообщили, что постоянно поддерживают связь со Назаренко.

Артисты также отметили, что коллектив возобновил концертную деятельность во многом для того, чтобы поддержать Аю в процессе реабилитации. По их словам, певица приезжала на репетиции группы даже в период восстановления и оставалась профессионалом своего дела в этот непростой период жизни.

Группа «Город 312» приостановила выступления весной 2023 года, когда солистка объявила о творческом отпуске. Ее место заняла новая вокалистка Диана Макарова.