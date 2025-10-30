Пригожин вступился за Крида, чьи концерты требуют отменить
Пригожин назвал ситуацию вокруг Крида нонсенсом
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Егора Крида, которого пытаются лишить звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан». По словам Пригожина, петиция за отмену его концертов вряд ли приведет к запрету выступлений артиста..
«Крид талантливый артист. У него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил Пригожин. Его слова передает «Общественная служба новостей».
По мнению продюсера, попытки отменить Крида могут быть связаны с недавним конфликтом певца с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Пригожин отметил, что спор долго обсуждался в публичном пространстве и мог иметь последствия для артиста. Супруг певицы Валерии добавил, что российские зрители и фанаты вряд ли допустят полной отмены Егора Крида.
Конфликт между Мизулиной и Кридом начался после концерта артиста в «Лужниках» 30 августа 2025 года, который общественница назвала «голой вечеринкой» из-за откровенного танцевального номера и поцелуя на сцене. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить возможные нарушения закона о защите детей, а Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в развратности. Все подробности скандала между Кридом и Мизулиной — в материале URA.RU.
