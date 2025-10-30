Пригожин вступился за Крида, чьи концерты требуют отменить

Пригожин назвал ситуацию вокруг Крида нонсенсом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Егора Крида, которого пытаются лишить звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан». По словам Пригожина, петиция за отмену его концертов вряд ли приведет к запрету выступлений артиста..

«Крид талантливый артист. У него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил Пригожин. Его слова передает «Общественная служба новостей».

По мнению продюсера, попытки отменить Крида могут быть связаны с недавним конфликтом певца с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Пригожин отметил, что спор долго обсуждался в публичном пространстве и мог иметь последствия для артиста. Супруг певицы Валерии добавил, что российские зрители и фанаты вряд ли допустят полной отмены Егора Крида.

