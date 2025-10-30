Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Пригожин вступился за Крида, чьи концерты требуют отменить

30 октября 2025 в 22:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пригожин назвал ситуацию вокруг Крида нонсенсом

Пригожин назвал ситуацию вокруг Крида нонсенсом

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за певца Егора Крида, которого пытаются лишить звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан». По словам Пригожина, петиция за отмену его концертов вряд ли приведет к запрету выступлений артиста..

«Крид талантливый артист. У него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил Пригожин. Его слова передает «Общественная служба новостей». 

По мнению продюсера, попытки отменить Крида могут быть связаны с недавним конфликтом певца с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Пригожин отметил, что спор долго обсуждался в публичном пространстве и мог иметь последствия для артиста. Супруг певицы Валерии добавил, что российские зрители и фанаты вряд ли допустят полной отмены Егора Крида.

Продолжение после рекламы

Конфликт между Мизулиной и Кридом начался после концерта артиста в «Лужниках» 30 августа 2025 года, который общественница назвала «голой вечеринкой» из-за откровенного танцевального номера и поцелуя на сцене. Мизулина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить возможные нарушения закона о защите детей, а Крид и ряд других артистов публично опровергли обвинения в развратности. Все подробности скандала между Кридом и Мизулиной — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал