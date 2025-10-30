Логотип РИА URA.RU
Богомаз: ВСУ атаковали предприятие под Брянском, есть пострадавший

30 октября 2025 в 22:52
Пострадавшему оказывают медцинскую помощь

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Украинские беспилотники нанесли удар по территории предприятия Брянской области 30 октября 2025 года. В результате атаки один из сотрудников получил травмы и контузию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ „Мираторг“ в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Пострадавшему — скорейшего выздоровления!» — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Пострадавшего доставили в местную больницу. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

