Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельхоза

Мишустин освободил от должности Гатагову по ее желанию
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано 30 октября 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе. Он выложен на сайте официального опубликования правовых актов.
Гатагова занимала пост замминистра сельского хозяйства с июня 2019 года, следует из информации на сайте ведомства. Причины ее ухода с должности в распоряжении не уточняются. Информация о том, кто займет освободившуюся позицию, пока не поступала.
