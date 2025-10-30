Российская армия приостановит бои для доступа СМИ в районы окружения ВСУ: главное об СВО к 30 октября

ВСУ сейчас находятся в окружении сразу в трех населенных пунктах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин отдал приказ обеспечить иностранных журналистов, в том числе украинских, беспрепятственным доступом в районы окружения ВСУ под Красноармейском, Димитровом и Купянском. Для этого российские войска готовы на 5-6 часов приостановить боевые действия и организовать безопасные коридоры.

Тем временем на фронте сохраняется напряженная обстановка — ВСУ продолжают укрываться в жилых кварталах Покровска, отказываясь от сдачи в плен. Российские войска, в свою очередь, продолжают сжимать кольцо в Мирнограде (ДНР), последовательно освобождая город от украинских формирований. Главное о спецоперации за 30 октября — в материале URA.RU.

Иностранных журналистов допустят в зоны окружения ВСУ

Минобороны РФ получило приказ от Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров) и Купянск. По данным ведомства, в этих районах находятся в окружении бойцы ВСУ. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов и обеспечить коридоры для СМИ.

Продолжение после рекламы

Зеленский может вернуть статус русскому языку на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на серьезные уступки в ходе мирных переговоров. По данным издания «Страна.ua», украинский глава может вернуть русскому языку официальный статус, а также отменить закон о запрете Украинской православной церкви.

На такие намерения указывают два факта. Во-первых, Зеленский отозвал законопроект об ослаблении защиты русского языка. Во-вторых, в проекте соглашения между ЕС и Украиной появился пункт об уважении к языковому и культурному разнообразию. При этом, как отмечает издание, раньше Киев категорически отказывался менять внутреннюю политику ради переговоров.

ВСУ планируют устроить техногенную катастрофу в Харьковской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев намерен спровоцировать техногенную катастрофу для затопления населенных пунктов на берегах реки Северский Донец. Цель — замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска Харьковской области.

«Противник открыто планирует устроить техногенную катастрофу, чтобы затопить населенные пункты вдоль Северского Донца и остановить наступление российских сил», — сообщила дипломат. Захарова напомнила, что по такой же схеме украинские формирования действовали в июне 2023 года, когда была разрушена плотина Каховской ГЭС.

На Украине сотрудники ТЦК мобилизуют всех без разбора

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) осуществляют призыв без учета возраста и состояния здоровья граждан. Об этом сообщил военнопленный Евгений Доценко ТАСС.

«Призывают всех без разбора — пожилых, людей с физическими недостатками, лиц с различными отклонениями», — заявил военнопленный. По его словам, он был призван представителями ТЦК по дороге в магазин. После медицинского освидетельствования его направили для подготовки в Николаевскую область. Доценко также отметил, что намеревался покинуть воинскую часть, однако опасался уголовной ответственности, поскольку ему уже выдали табельное оружие.

Бойцы ВСУ прячутся в жилых домах в Покровске

Украинские военнослужащие укрываются в жилых домах Покровска (Красноармейска), отказываясь складывать оружие. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, военные ВСУ игнорируют призывы сдаться в плен и продолжают использовать жилые здания и лесополосы для укрытия, несмотря на то, что их позиции и все перемещения фиксируют операторы БПЛА. Они передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов.

ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Мирнограде

Российские войска расширили контролируемую территорию в северных и юго-восточных районах Мирнограда (Димитрова) на красноармейском направлении, продолжая операцию по окружению противника. По данным военного ведомства, подразделения из группировки войск «Центр» последовательно освобождают город в ДНР, продвигаясь квартал за кварталом. Это способствует улучшению тактического положения российских войск на данном участке.

Продолжение после рекламы

ВСУ убили девять своих солдат у Петропавловки

Украинские военные ликвидировали девять своих же солдат при их попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области. По данным Минобороны РФ, военнослужащие 14-й бригады ВСУ были атакованы FPV-дронами со стороны своих же подразделений. Из 12 бойцов только троим удалось спастись и их вывели в безопасное место.