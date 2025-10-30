Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Аэропорт Волгограда приостановил работу

Аэропорт остановил работу для обеспечения безопасности рейсов
31 октября 2025 в 00:16
Еще одна российская авиагавань закрыла небо

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воздушная гавань Волгограда ограничила работу рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения», — пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

