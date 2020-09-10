Центробанк предсказал новые шоки для экономики

В рисковом сценарии ЦБ население не сможет платить кредиты, а цефть подешевеет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Падение кредитной активности населения до нуля и снижение цен на нефть прогнозирует Центробанк РФ в рисковом сценарии на 2021 год. Прогноз регулятора опубликован в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«В рисковом сценарии предполагается существенное снижение кредитной активности вследствие уменьшения склонности к риску со стороны как банков, так и потенциальных заемщиков», — сообщается в проекте Центробанка. В сегменте розничного кредитования сокращение будет резким: в 2021 году оно опустится до нулевых значений. Но к концу 2023 года показатель восстановится до 9-13%.

Также при самых пессимистичных прогнозах регулятор не исключает второй волны пандемии коронавируса, снижения цен на нефть до 25 долларов за баррель и других шоков для мировой экономики. Все это усилит торговые противоречия между странами и геополитическую напряженность.

В базовом сценарии экономического развития Центробанк ожидает медленное восстановление мировой экономики. Например, к концу 2022 года цены на нефть стабилизируются на уровне 50 долларов за баррель. При мягкой денежно-кредитной политике инфляция в России составит около 4%.

Ранее финансовые аналитики заявляли, что вторая волна коронавируса подорвет международный статус доллара, пишет «Ридус». Новой резервной валютой называли китайский юань. Также экономисты рассчитывают, что стимулирующие выплаты россиянам помогут стране быстрее выйти из кризиса.