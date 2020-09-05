Стимулирующие выплаты, которые правительство РФ выделяет бюджетникам и семьям с детьми, помогут стране выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился экономист и предприниматель Антон Любич.
В начале сентября правительство РФ назначило новые стимулирующие выплаты бюджетникам, участвующим в борьбе с COVID-19. На эти цели выделено около пяти миллиардов рублей. Также семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей на школьные принадлежности, открытие своего бизнеса или решение текущих проблем.
Экономика России сейчас испытывает серьезное падение, но стимулирующие выплаты должны исправить ситуацию, считает Любич. «Выплаты нужны, чтобы, во-первых, граждане, потерявшие работу, физические не умерли с голода. Во-вторых, чтобы предприятия имели платежеспособный спрос. То есть, чтобы люди делали покупки в магазинах и у работодателя были деньги на зарплаты», — объяснил экономист.
Также Любич считает, что правительству РФ следует увеличить размер выплат и обратить внимание на сферу услуг, где до сих пор наблюдается серьезное проседание. «Дефицит бюджета страны может составить пять триллионов рублей. Но будут привлекаться средства из резервов, где денег пока хватает. Частично будут привлекать облигации, то есть брать в долг», — объяснил Любич.
Ранее был назван способ получить пособие на ребенка два раза. Это касается семей с ребенком, которому исполнилось три года в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, передает телеканал 360.
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