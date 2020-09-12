12 сентября 2020
11 сентября 2020

Выборы выявили самые пассивные города Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Пермь 2020, урна для голосования, избиратель, выборы 2020
Средняя явка в Пермском крае на выборах губернатора по состоянию на 18:00 составила 33,53% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Березники, Александровск и Краснокамск демонстрируют самую низкую явку на выборах губернатора Пермского края. Об этом URA.RU рассказали в региональной избирательной комиссии. По состоянию на 18:00 13 сентября, средняя явка по краю — 33,53%, а в этих городах в пределах 20-25%.

«Самая низкая активность фиксируется в Березниках (20,62%), Александровске (22,32%) и Краснокамске (24,57%). Средняя явка избирателей по Пермскому краю, по состоянию на 18:00, составляет 33,53% или 674406 человек», — сообщает краевая избирательная комиссия.

Там отмечают, что самая высокая явка отмечена в Косе, Кишерти и Уинске, где проголосовали 65,44%, 64,71%, 59,42% избирателей, соответственно. В краевой столице средняя явка составляет 25,97%. Лучше всего люди голосовали в Ленинском районе (более 32%), а хуже всего в Свердловском — 24,13%.

Окончательная явка будет известна после подсчета всех бюллетеней и подведения итогов голосования. За пост главы Пермского края борьбу ведут четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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