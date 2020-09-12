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Кандидаты в пермские губернаторы готовятся к совместной встрече. Там они узнают имя победителя

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Выборы губернатора. Пермь 2020, кандидаты в губернаторы, выборы 2020
Кандидаты в пермские губернаторы подведут итоги выборов на заводе Шпагина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Всех кандидатов в губернаторы Пермского края планируют собрать 13 сентября вместе после закрытия избирательных участков. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что претенденты на пост главы региона узнают предварительные итоги голосования на Заводе Шпагина.

«На Шпагина в „Точке кипения“ будет встреча всех кандидатов и их избирательных штабов. Там будут подводить предварительные итоги выборов и всей кампании», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что кандидатов ждут на заводе после 20:00 13 сентября.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края подтвердили URA.RU факт подобной встречи. Там уточнили, что официально мероприятие «Ночь выборов на Шпагина» начнется в 21:00. «Среди выступающих — кандидаты в губернаторы, представители избирательной комиссии, ведущие федеральные и региональные эксперты», — уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона.

13 сентября — заключительный (третий) день голосования на выборах губернатора Пермского края. За пост главы региона борются четыре кандидата: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Евгений Козлов от «Патриотов России» и Ксения Айтакова от КПРФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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