Шумков опроверг мнение, что в Кургане обычно благоустраивают только центр города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане благоустраивают те территории, которые посещают больше всего людей. Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Плясать всегда надо „от печки“, а наводить порядок при ограниченных ресурсах — от конкретной точки», — объяснил Шумков принцип благоустройства в Кургане. Он добавил, что, в первую очередь, ремонт идет там, где живет или передвигается больше всего людей.

По его мнению, власть несколько раз упрекали в том, что благоустраивают, в основном, только центр Кургана. Шумков опроверг это мнение. «У нас слишком большая территория, чтобы уповать на то, что везде и всюду порядок наведет исключительно государство. Нужна максимальная активность бизнеса и граждан», — добавил он.

В июле Шумков рассказал, что власти не могут найти подрядчиков на большинство объектов, которые планируется благоустроить в Кургане. Он добавил, что в некоторых муниципалитетах ситуация складывается хуже.