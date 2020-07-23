Вадим Шумков обещал поправить ситуацию с подрядчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти не смогли найти подрядчиков на множество объектов, которые планируется благоустроить в Кургане. Об этом 23 июля в своем instagram-аккаунте написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«С одной стороны, для Кургана этот год — абсолютный рекорд. С другой — процент самого контрактования и реально начатых работ низок. Будем поправлять», — пояснил Шумков. Об этом он рассказал после объезда некоторых объектов.

По словам губернатора, из 33 фасадов домов, которые планируют обновить в городе, пока заключили контракт только по 12. Из 109 дворов было законтрактовано только чуть более 40 объектов. Власти планируют установить 150 остановочных комплексов, но пока были заключены контракты только по 47 из них.

Глава региона рассказал, что все контракты были профинансированы, а по ряду работ был установлен аванс в 30%. По его словам, работать стало некому из-за возросшего объема задач. «На это же наложилась и нехватка ставших привычными гастарбайтеров, выполнявших ранее основной объем штукатурных, ремонтных и общестроительных работ», — добавил губернатор.

Шумков отметил, что в некоторых муниципалитетах региона ситуация складывается хуже. «На фоне „внезапно появившихся“ денег многим местным „танцорам“ стало что-то мешать», — сообщил он.

В 2019 году власти Кургана отмечали, что на ремонт дорог не хватает людей и техники. Также подрядчиков не хватало на масштабную кампанию по капремонту многоквартирных домов и соцобъектов.