Синоптики рассказали, когда в Челябинской области кончатся дожди

Передышка обещает быть совсем недолгой Фото: Илья Московец © URA.RU

Дожди, которые вторые сутки не прекращаются в Челябинской области, закончатся лишь перед выходными. К такому выводу пришли синоптики.

Утром пятницы, 18 сентября, осадки прекратятся. Соответственно, на несколько градусов станет теплее и днем, следует из прогноза Челябинского ЦГМС. В целом по области дневные температуры прогнозируются на уровне 14-19 градусов, в самом Челябинске термометры будут показывать 15-17 градусов. Ночью будет по-прежнему прохладно — от двух до семи градусов.

Сервис «Яндекс-Погода» предсказывает, что передышка окажется недолгой. Уже в воскресенье, 20 сентября, на Южный Урал вернутся холода и дожди. Первые несколько дней рабочей недели сулят южноуральцам небольшие осадки, а столбик термометра даже днем не будет подниматься выше 7-10 градусов.

Идущие уже несколько дней дожди прекратятся лишь в пятницу. И то ненадолго Фто: скрин сайта Челябинского ЦГМС