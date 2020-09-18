СК завел дело на мошенников, отнявших квартиры актера Баталова

Следственный комитет России завел уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщила председатель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
«Следственными органами ГСУ СК по Москве на основании материалов ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Мошенничество“», — цитирует ТАСС Иванову. По ее словам, у вдовы Гитаны Леоненко и ее дочери отняли долю в четырехкомнатной квартире и мастерской актера. Также мошенники забрали у них две квартиры, одна из которых находится в центре Москвы. Семья актера потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенников.
Следователи изучают документы на недвижимость. СК привлек полицию к расследованию дела. Леоненко обвиняет в преступлении актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, сообщает «Национальная служба новостей».
Баталов получил звание народного артиста СССР и Героя Социалистического Труда. Актер умер 15 июня 2017 года, передает RT. На момент смерти ему было 88 лет.
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