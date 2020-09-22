Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Андрей Макаревич получает «довольно большую» пенсию в 26 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич получает около 26 тысяч рублей пенсии. Выплату он считает «довольно большой».

«Точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 получаю. Это со всеми выплатами дополнительными», — заявил Макаревич газете «Взгляд». По его словам, он получает надбавки за звания народного артиста РФ и ветерана труда.

Все друзья Макаревича, по его словам, тоже получают пенсию, но продолжают работать. Окружение артиста — творческие люди, которые продолжают заниматься своим призванием и зарабатывать на этом, заключил Макаревич.

Ранее стало известно, какую пенсию получают телеведущие Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Так, ведущий «Поля чудес» получает от государства пенсию в 23 тысячи рублей (+ надбавка в 30 тысяч за звание народного артиста РФ), народной артистке Ларисе Гузеевой платят около 55 тысяч, а Роза Сябитова, не имеющая званий, получает только 14 тысяч рублей в месяц.