В России увеличат выплаты семьям с детьми

Глава государства поручил увеличить выплаты малоимущим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат. Об этом во время своего выступления в Совфеде РФ заявил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Сообщается, что прибавку получат семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.