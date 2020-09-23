В России увеличат выплаты семьям с детьми

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Глава государства поручил увеличить выплаты малоимущим Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат. Об этом во время своего выступления в Совфеде РФ заявил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Сообщается, что прибавку получат семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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