В России увеличат выплаты семьям с детьми

Глава государства поручил увеличить выплаты малоимущим
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Для семей с детьми с ежемесячным доходом ниже регионального прожиточного минимума на человека пересмотрят размер выплат. Об этом во время своего выступления в Совфеде РФ заявил президент России Владимир Путин.
«Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми», — пишет telegram-канал «Раньше всех». Сообщается, что прибавку получат семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не достигает регионального прожиточного минимума.
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