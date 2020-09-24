24 сентября 2020
23 сентября 2020

Обвиненный в коррупции курганский экс-глава района дает показания

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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, осокин владимир, портрет
Владимир Осокин находится под подпиской о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Экс-глава Шадринского района Курганской области Владимир Осокин находится под подпиской о невыезде. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном следственном управлении СК России. Инсайдеры, близкие к силовым структурам, объяснили это тем, что Осокин активно сотрудничает со следствием.

«Осокин заключил со следствием досудебное соглашение, активно дает показания. Поэтому следствие отпустило его под подписку о невыезде», — рассказал источник. «Осокин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — подтвердили URA.RU в СУ СК. Другие подробности, кроме озвученных ранее, в ведомстве не раскрывают.

Инсайдеры заявляют, что следствие не выступало с ходатайством в суд об избрании более жесткой меры пресечения для Осокина. «В этом нет ничего удивительного. Когда фигуранты уголовного дела идут на сотрудничество, получают подобные бонусы», — поделился собеседник URA.RU. Он напомнил, что ранее по этой же причине другому фигуранту дела, бывшему заму Осокина Вячеславу Рознину, также смягчили меру пресечения. В феврале его выпустили из СИЗО под домашний арест после того, как Рознин начал сотрудничать со следствием.

Осокину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве социальных объектов в селах Мальцево и Верхозино, сообщало ранее URA.RU. Расследованием дела занимается СУ СК по материалам регионального УФСБ. Следствие считает, что чиновник, действуя в сговоре с Розниным и бывшим вице-губернатором Сергеем Пугиным, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт». При этом объекты до сих пор не достроены. Сейчас Пугин и бывшие руководители «Мультипласта» находятся в СИЗО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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