Бывшему главе Шадринского района Курганской области Владимиру Осокину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как и предполагали инсайдеры, он стал фигурантом уголовного дела экс-замгубернатора Сергея Пугина. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Уголовное дело в отношении Осокина возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ. Следствие считает, что с 2018 по 2019 годы Осокин, действуя в сговоре с Пугиным и своим заместителем Вячеславом Розниным, организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт». «Достоверно зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино, указанные чиновники, используя свои служебные полномочия, произвели их полную оплату», — заявляют в СУ СК.
Строительство объектов до сих пор не завершено. Вместе с тем, федеральные деньги уже перечислены «Мультипласту» и частично похищены. «Осокину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — отмечают следственные органы.
Силовики задержали Пугина в конце апреля. В конце прошлого года были задержаны Рознин и руководство «Мультипласта». Финансовый директор компании Михаил Третьяков полгода находился в международном розыске. Сейчас он также задержан и заключил со следствием досудебное соглашение. В июле инсайдеры URA.RU сообщали, что силовики собирают материалы на Осокина. Сейчас инсайдеры, близкие к силовым структурам, заявляют, что Осокин, по всей вероятности, будет не последним фигурантом, задержанным в рамках этого уголовного дела.
Осокин ушел в отставку в марте. Перед этим он попал в ДТП. Очевидцы сообщали, что экс-чиновник был пьян, но от медосвидетельствования отказался. 13 сентября он победил на выборах и должен был стать депутатом Шадринской районной думы.
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