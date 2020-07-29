Курганского экс-замгубернатора подозревают в получении взяток

Сергею Пугину продлили арест на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергей Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, заподозрили в получении взяток. Об этом представители следствия заявили во время судебного заседания по продлению ареста для бывшего чиновника, передает корреспондент URA.RU.

Подозрение во взятках появилось у следователей после того, как удалось задержать другого фигуранта уголовного дела, бывшего директора шадринской компании «Мультипласт» Михаила Третьякова. «Из показаний обвиняемого Третьякова прямо следует, что в течение длительного времени, с 2015 по 2018 годы, Пугин получал от него взятки за оказание общего покровительства ООО „Мультипласт“», — рассказала представитель регионального СУ СК. По ее словам, Третьяков заключил со следствием досудебное соглашение.

Адвокат Пугина назвала обвинения во взятках голословными: «Проверка по ним не проведена. Господин Третьяков не предупреждался о даче ложных показаний. Поэтому он все что угодно может говорить». 30 июля суд принял решение продлить срок заключения Пугина под стражей на два месяца — до 3 октября.

Пугина задержали 29 апреля. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год экс-чиновник вместе с бывшим замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным изготовил, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика, шадринского ООО «Мультипласт», зная о том, что работы он не выполнил. Объекты до сих пор не достроены. Общий ущерб составил 195 млн рублей. Позже его заподозрили в новых махинациях. Третьякова задержали 5 июня. До этого почти полгода он находился в международном розыске.