Макаревич рассказал, как перенес коронавирус

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом. Подробностями он поделился в в одном из своих интервью.
«Я его (коронавирус) перенес, вообще ничего не почувствовал. В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — сказал музыкант в эфире радио «Эхо Москвы».
Говоря о российской вакцине, он признался, что ему «страшно интересно» знать, насколько она эффективна. Ведь если результат будет доказано опытным путем, это станет «оглушительной победой» отечественной фармакологии.
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