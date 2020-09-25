25 сентября 2020

Макаревич рассказал, как перенес коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Андрей Макаревич переболел коронавирусом в легкой форме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом. Подробностями он поделился в в одном из своих интервью.

«Я его (коронавирус) перенес, вообще ничего не почувствовал. В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — сказал музыкант в эфире радио «Эхо Москвы».

Говоря о российской вакцине, он признался, что ему «страшно интересно» знать, насколько она эффективна. Ведь если результат будет доказано опытным путем, это станет «оглушительной победой» отечественной фармакологии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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