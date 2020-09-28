Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков

Дональд Трамп подозревает Джо Байдена в употреблении запрещенных веществ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Кандидат в президенты США Джо Байден отказался пройти тест на наркотики. Об этом действующий американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики», — написал Трамп. Президент США язвительно поинтересовался, что могло послужить причиной его решения.

Ранее Трамп призвал своего оппонента пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ, передает телеканал 360. Он уверен, что Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне без употребления наркотиков. Трамп подчеркнул, что сам готов пройти проверку. Он многократно заявлял о невысоких умственных способностях оппонента, пишут «Дни.ру». На пост президента Байдена выдвинула Демократическая партия.

Джо Байден только что объявил, что не согласен пройти тест на наркотики. Ну и дела, интересно почему? Twitter